Беременная Мари Краймбрери тайно вышла замуж за Даву, но отказалась от его фамилии

Звездная пара встречается уже три года, но долго скрывала свои отношения. Однако фанаты все равно вычислили роман: слишком уж часто совпадали локации в соцсетях. Летом прошлого года Дава сделал предложение, а теперь – 2 февраля – они официально расписались в Москве.

Но вот фамилию Мари Краймбрери менять не стала! Исполнительница хита "Океан" предпочла оставить свою девичью фамилию Жадан.



Поклонники уже давно подозревали, что певица беременна: редкие выходы в свет, свободные наряды, намеки в соцсетях. И вот 4 февраля пара подтвердила догадки, опубликовав видео с самыми трогательными моментами их отношений. В финале ролика Мари уже с округлившимся животом, а это значит, что малыш совсем скоро появится на свет!



Раньше Дава был известен громким романом с Ольгой Бузовой. После расставания в 2021 году бывшие влюбленные не упускали возможности уколоть друг друга. Но осенью 2023 года Манукян неожиданно поцеловал Ольгу на шоу "Сокровища императора" – зрители тогда даже заподозрили его в измене.





Но, как оказалось, его сердце уже давно принадлежит только Мари. Блогер познакомил невесту с родителями, и в августе прошлого года пара больше не скрывала свои чувства. А теперь – свадьба, ребенок и, похоже, новый этап в их жизни!

Ранее сообщалось, что певица Ханна случайно раскрыла пол ребенка Мари и Давы.