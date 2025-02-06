Актер П. Х. Мориарти умер на 86-м году жизни

В базе данных о кино IMDb появилась информация информация о кончине британского актера Патрика Мориарти, которого многие знали как П. Х. Мориарти. Он покинул этот мир 2 февраля, за несколько недель до его 86-летия. На данный момент причина смерти остается неизвестной.

За свою карьеру артист принял участие более чем в 40 кинопроектах. Широкую известность ему принес фильм режиссера Джона Маккензи "Долгая Страстная пятница" (1979). Позднее он сыграл роли в таких известных лентах, как "Челюсти 3" (1983) и "Чаплин" (1992). Однако наибольшую популярность актер получил благодаря участию в культовой картине Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола" (1998). Несмотря на то, что чаще всего Мориарти получал второстепенные роли, его персонажи запомнились зрителям своей яркостью.

Интересно, что путь в кино для Патрика начался совершенно случайно. До тридцатилетнего возраста он совсем не планировал связывать свою жизнь с актерской деятельностью. Будущий актер профессионально занимался боксом и работал грузчиком в доках Суррея, где его заметили представители съемочной группы сериала "Закон и порядок". Они и посоветовали Мориарти попробовать свои силы в кинематографе. В 40 лет он дебютировал в кино, начав новую главу своей жизни.

Ранее стало известно о смерти российского актера и танцора Петра Чеботарева. Он скончался на 73-м году жизни. Подробнее об этом рассказывал журнал "Клео.ру".