Стася Милославская рассказала, какого мужчину ищет после расставания с Петровым

Разрыв Стаси Милославской с Александром Петровым стал неожиданностью для многих. Поклонники уже представляли актрису в свадебном платье, но актер внезапно связал свою жизнь с другой девушкой всего через несколько недель после знакомства.

Фанаты не раз задавали Стасе вопрос о том, как она справилась с болью после расставания. Звезда "Пансиона" призналась, что сначала пыталась уйти с головой в работу, но этот метод оказался неэффективным.





Вместо того чтобы закапываться в дела, она советует наполнять свою жизнь тем, что действительно приносит радость. Новые привычки, ритуалы, медитации и дыхательные практики – вот что помогло ей снова обрести гармонию, поделилась с поклонниками звезда.

Травмирующее расставание заставило Стасю пересмотреть и взгляды на личную жизнь. Милославская четко сформулировала свои требования к будущему избраннику, и теперь она точно знает, кто ей нужен.

"Все, шуточки кончились. Мне скоро 30. Мужчина на этапе котлована – не мой вариант. Я ни с кем подниматься не собираюсь и уж тем более тащить за собой. Я молодая, успешная, амбициозная и знаю, чего хочу", – заявила актриса.

Такое заявление разделило аудиторию: одни поддержали актрису за честность и осознанность, другие сочли ее слова слишком жесткими. Но Милославская уверена в своей позиции: ей не стыдно открыто говорить о своих желаниях.





После сложного периода актриса уверенно смотрит в будущее. Ее карьера продолжает развиваться, она получает новые интересные предложения и точно знает, чего хочет от жизни.

Ранее Александр Петров сообщил, что скоро впервые станет отцом. Актер рассказал, как познакомился с женой.



