35-летний Александр Петров впервые станет отцом

Осенью 2023 года Александр Петров женился на Виктории Антоновой, с которой познакомился несколькими неделями ранее. Столь быстрое развитие событий удивило публику, которая была уверена, что артист состоит в романтических отношениях со Стасей Милославской.

По словам Петрова, он влюбился в Викторию с первого взгляда и сразу понял, что она та самая, кто сделает его счастливым. Несмотря на схожие взгляды на жизнь, Александр меняется благодаря избраннице, конечно, в лучшую сторону. Как неоднократно отмечал актер, семья стала для него приоритетом.

18 декабря 2024 года стало известно, что семья Петрова станет больше. Артист и его супруга выложили в интернет снимок, демонстрирующий ее округлившийся живот, на который Александр нежно положил руки. Так публика узнала, что 35-летний актер впервые станет отцом.

"Ждем тебя", – подписала фотографию жена артиста.

Ранее Александр Петров поделился, что в юности он мечтал о совсем другой карьере. По словам актера, он хотел стать мэром своего родного города, который, как он признаётся, с годами всё больше его тяготил. Его слова приводил женский журнал "Клео.ру".