Алла Довлатова рассказала об обстановке в ЖК "Алые паруса" до и после взрыва

Утром 3 февраля произошел взрыв в жилом комплексе "Алые паруса", из-за чего, по предварительным данным, погибли два человека. Как выяснилось, там живет теле– и радиоведущая Алла Довлатова. Она рассказала об обстановке на территории ЖК, указав на кажущееся ей снижение уровня безопасности.

По словам Довлатовой, она стала нередко обращать внимание на подозрительных людей, появляющихся в жилом комплексе. Вместе с тем участились случаи криминала, отметила 50-летняя знаменитость. Качество систем видеонаблюдения, как считает Алла, также оставляет желать лучшего. Недавний случай потери личной вещи, поиск которой с помощью имеющихся камер оказался безуспешным, подтвердил ее опасения относительно их неэффективности. Камеры, по ее мнению, устарели и не обеспечивают должного уровня безопасности.

Кстати, в момент взрыва телеведущей дома не было. Вернувшись в жилой комплекс, она обнаружила разрушения в холле: поврежденные двери, обломки, присутствие экстренных служб. Сильное задымление и хаос царили в подъезде. Эвакуация жильцов происходила в спешке из-за опасений повторного взрыва.

Алла Довлатова также заявила, что не была знакома с погибшим в результате взрыва человеком, и не знала, где он проживал. В настоящий момент следствие разбирается в обстоятельствах взрыва. Возбуждено уголовное дело.