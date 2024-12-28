"Как в кино": Александр Петров рассказал о знакомстве с женой

В сентябре 2023 года актер Александр Петров тайно женился на девушке по имени Виктория, с которой познакомился лишь несколькими днями ранее. Позже артист неоднократно во всеуслышание говорил о любви с первого взгляда и уверенности в том, что она та самая, с кем он хотел бы провести всю жизнь. Молодожены сыграли свадьбу спустя полтора месяца, а в конце 2024-го пара объявила о скором пополнении в семье.

В недавнем интервью Петров рассказал, что благодаря новому статусу чувствует себя гораздо счастливее, а также предался воспоминанию о дне, когда он впервые встретил Викторию Антонову. По словам артиста, его встреча с будущей женой была случайной, когда ее подруга захотела сделать фотографию с ним. История произошла на Патриарших прудах.

Как отметил Александр, Виктория проявила скромность, поэтому изначально отказалась от совместного снимка. Девушка решила тоже обзавестись кадром только после настоятельного предложения ее матери, которая в тот момент тоже была рядом. И когда компания уже удалялась от Петрова, тот догнал Антонову и театрально пожелал ей хорошего вечера и таким образом дал понять, что она ему очень понравилась. Потом актер зашел в свой офис, где уже думал только о Виктории.

"Я думаю: если она сейчас написала, это судьба. Я сел, выдохнул. Реально, как в кино", – рассказала звезда фильма "Лед".

Во время беседы со Светланой Бондарчук Александр Петров признался, что был на седьмом небе от счастья, когда Виктория все-таки отправила ему сообщение в соцсети спустя несколько минут после встречи, поблагодарив за снимок. Так и началась их история.