В звездном ЖК "Алые паруса" произошел взрыв: есть погибшие

В элитном жилом комплексе "Алые паруса", где купили квартиры Анна Калашникова, Алла Довлатова, Дана Борисова и Екатерина Одинцова, 3 февраля утром прогремел взрыв. По данным силовых структур, причиной стал подрыв гранаты или самодельного взрывного устройства, установленного под потолком в холле одного из подъездов.

В результате взрыва один человек погиб на месте, а еще пятеро получили серьезные ранения. Среди пострадавших – консьержка и четверо жильцов дома, все они были срочно доставлены в реанимацию. По словам очевидцев, взрыв выбил стекла, а в помещении обрушился гипсокартонный потолок.

Спасатели, полиция и пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело, однако его квалификация пока не уточняется.

По информации СМИ, взрыв произошел около 9:45 утра в холле первого этажа. В этот момент несколько человек направлялись к выходу из здания. Предварительные данные указывают, что устройство было заложено заранее и сработало в момент появления людей в холле.

На данный момент правоохранительные органы изучают все возможные версии случившегося. Пока не ясно, был ли взрыв случайным или носил целенаправленный характер.

Ранее в этот же день стало известно о еще одном взрыве – на предприятии в Белогорске Амурской области. Там, по данным МЧС, ЧП произошло из-за нарушения технологического процесса. Специалисты уверяют, что эти два инцидента никак не связаны между собой.