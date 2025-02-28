Когда и где смотреть церемонию вручения премии "Оскар" в 2025 году

Премия "Оскар 2025" – самое ожидаемое событие в мире кино, которое каждый год привлекает внимание миллионов зрителей. В этом году 97-я по счету церемония состоится 2 марта в легендарном театре Dolby в Лос-Анджелесе. Ведущим станет известный американский комик Конан О'Брайен, для которого это будет первое появление в роли ведущего на этой церемонии.

Когда и где смотреть Оскар 2025

Любители кинематографа смогут посмотреть трансляцию "Оскара 2025" в ночь с 2 на 3 марта. Начало запланировано на 03:00 по московскому времени, а продолжительность шоу составит примерно 3-4 часа.

Традиционно мероприятие будет транслироваться на различных официальных платформах:

Телеканале ABC – основном вещателе премии в США.

Популярных стриминговых сервисах, таких как Hulu и Disney+ (в регионах, где у них есть права на трансляцию).

Официальном YouTube-канале премии, где можно будет следить за событиями в реальном времени.

Кто номинирован на премию Оскар 2025

В этом году за главные награды будут бороться картины, получившие наибольшее число номинаций. В числе фаворитов – "Эмилия Перес" режиссёра Жака Одиара, который представлен сразу в 13 категориях.

Особое внимание приковано к российскому актеру Юре Борисову. Он стал первым актером из России, номинированным на премию Оскар в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Борисов сыграл в картине "Анора", которая также фигурирует в нескольких номинациях.

Как пройдет церемония Оскар 2025

Традиционно помимо вручения золотых статуэток, на церемонии будут объявлены обладатели специальных наград:

Премия за выдающиеся заслуги в кино – присуждается за вклад в развитие кинематографа.

Награда имени Ирвинга Тальберга – отмечает продюсеров, внесших значительный вклад в киноиндустрию.

Премия Джина Хершолта – присуждается за благотворительную деятельность и гуманитарную помощь.

Церемония обещает быть насыщенной сюрпризами, яркими выступлениями и неожиданными результатами. Не пропустите Оскар 2025 – одно из главных событий года в мире кино!