Анна Седокова спустя 2 месяца после смерти Яниса Тиммы: "Время идет, но легче не становится"

Баскетболист Янис Тимма покончил с собой в середине декабря минувшего года – вскоре после официального развода с певицей Анной Седоковой. Это и предшествующие сообщения спортсмена в Сети породили слух о том, что он совершил ужасный поступок как раз таки из-за бывшей жены, с которой то расставался, то снова сходился, находясь в браке.

Так или иначе, смерть Тиммы стала ударом для Седоковой. Говорят, певица некоторое время находилась в больнице из-за нервного срыва, а потом все-таки вернулась к работе и продолжила вести свои блоги в социальных сетях, периодически делясь с публикой своими эмоциями и чувствами.

Через два месяца после трагедии Анна опубликовала пост, в котором призналась, что старается вести привычный образ жизни и "быть нормальной", но пока тщетно. По словам певицы, она якобы впервые за долгое время вышла из дома, хотя ранее уже выкладывала в Сеть кадры со своих новых выступлений.

"Время идет, но легче не становится", – написала исполнительница.

Говоря о работе, Анна отметила, что сейчас ее осталось немного. Оставшуюся часть времени артистка тратит на детей.

Ранее Анна Седокова рассказала, как справляется с критикой в Сети. Слова певицы приводил журнал Клео.ру.