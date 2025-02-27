Актера Джина Хэкмена и его жену нашли мертвыми в их доме

Американский актер Джин Хэкмен, дважды удостоенный премии "Оскар", был найден мертвым вместе со своей супругой Бетси Аракавой в их доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Тела пары обнаружили вечером 26 февраля, однако точное время их смерти пока неизвестно. По информации местных властей, также был найден мертвым их домашний питомец. Официальные причины трагедии не раскрываются, но предварительное расследование не выявило признаков насильственной смерти.

Джин Хэкмен вошел в историю мирового кинематографа как один из величайших актеров Голливуда. Родившись 30 января 1930 года в Сан-Бернардино, штат Калифорния, он в юности служил в ВМС США, а затем решил связать свою жизнь с искусством. Первые шаги в карьере он сделал в Нью-Йорке, где учился актерскому мастерству. Его талант не остался незамеченным, и вскоре он получил первые роли в кино.

Настоящая слава пришла к Хэкмену после выхода криминальной драмы "Французский связной" (1971), за которую он получил свой первый "Оскар". Позже он закрепил свой статус звезды Голливуда, снявшись в таких культовых фильмах, как "Бонни и Клайд", "Миссисипи в огне", "Багровый прилив", "Супермен" и "Непрощенный", последний принес ему вторую статуэтку Американской киноакадемии.

Хэкмен трижды становился обладателем премии "Золотой глобус" и дважды – лауреатом BAFTA. Его работы в кино всегда отличались глубокими, харизматичными образами, а его манера игры вдохновляла целые поколения актеров.

Помимо кино, Джин Хэкмен был увлечен писательской деятельностью. Он выпустил несколько книг, в том числе в соавторстве с историком Джоном Арчером. После завершения актерской карьеры он сосредоточился на литературе и уединенной жизни с женой в Нью-Мексико. Бетси Аракава, с которой он прожил более 30 лет, была классической пианисткой и всегда поддерживала супруга в его творческих начинаниях.