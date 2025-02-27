Александр Буйнов на внедорожнике сбил пенсионерку в Московской области

Народный артист России Александр Буйнов попал в неприятную ситуацию: в Подмосковье он сбил 61-летнюю женщину, пересекавшую дорогу по пешеходному переходу, сообщает Mash. Инцидент, по данным издания, произошел 26 февраля около шести часов вечера в Наро-Фоминском округе. 74-летний певец находился за рулем своего внедорожника иностранной марки, когда его автомобиль наехал на пенсионерку. В результате происшествия женщина получила разрыв связок и была госпитализирована, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Отмечается, что за минувший год Буйнов неоднократно нарушал правила дорожного движения – согласно данным, предоставленным журналистами, таких случаев насчитывается более 30, и это лишь за минувший год.





По данным СМИ, Александр Буйнов продолжает проходить лечение из-за онкологического диагноза. Ранее ему назначили новый курс гормонотерапии, который якобы будет полностью финансироваться государством. Mash сообщал, что лекарства обойдутся бюджету примерно в один миллион рублей. Врачи предостерегали певца от чрезмерных физических нагрузок, при этом певец, судя по всему, продолжает вести активный образ жизни, что, возможно, могло сказаться на его состоянии во время вождения.