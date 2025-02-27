Актер из турецкого сериала "Ранняя пташка" Джан Яман приедет в Россию

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В Москву зачастили звезды турецкого кинематографа.

Турецкий актер и модель Джан Яман, завоевавший популярность благодаря роли в сериале "Ранняя пташка", готовится к визиту в Москву, информирует Super. Ожидается, что он прибудет в российскую столицу в марте 2025 года. Основной причиной поездки называют участие в светской премьере его нового проекта – сериала "Эль Турко", где актер исполнил главную роль.

Джан Яман. Фото соцсети / @canyaman

Яман давно завоевал статус звезды как на родине, но и за ее пределами. В 2018 году он получил премию "Золотая бабочка" за лучшую мужскую роль, а годом позже был признан "Мужчиной года" по версии журнала GQ. Кроме того, актер известен участием в турецкой версии шоу "Голос" и сотрудничеством с крупными брендами, среди которых Mercedes-Benz.

Джан Яман. Фото соцсети / @canyaman

Москва уже не в первый раз принимает знаменитых представителей турецкого кинематографа. В январе 2025 года российские зрители встретили Ханде Эрчел и Барыша Ардуча, которые презентовали в столице свой фильм "Оставь это ветру". Турецкие звезды остаются востребованными среди российских зрителей, о чем свидетельствуют аншлаги на мероприятиях с их участием. В феврале в Кремлевском дворце выступал еще один популярный актер – Бурак Озчивит, неоднократно приезжавший в Россию и покоривший публику своим обаянием.

Пока неизвестно, каким будет формат визита Джана Ямана: ограничится ли он лишь появлением на премьере или найдет время для общения с фанатами. Однако, судя по нарастающему интересу к его приезду, можно ожидать фурора среди российских поклонников турецких сериалов.

Евгений Елисеев

Выпускающий редактор

 

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