Актеры Голливуда скорбят по Мишель Трахтенберг, которая умерла после пересадки печени

В США произошла неожиданная трагедия: в возрасте 39 лет ушла из жизни актриса Мишель Трахтенберг, которая запомнилась зрителям по ролям в культовых сериалах "Баффи – истребительница вампиров" и "Сплетница", а также комедийному фильму "Евротур".

Последние часы жизни и трагическая находка

Тело актрисы было обнаружено утром 26 февраля 2025 года в ее квартире, расположенной в одном из престижных жилых комплексов Манхэттена. Первой тревогу забила мать Мишель, которая пришла навестить дочь. Женщина вызвала скорую помощь, но прибывшие медики лишь констатировали смерть. Правоохранительные органы Нью-Йорка заявили, что признаков насильственной смерти не выявлено, однако точные причины кончины установит вскрытие.

Проблемы со здоровьем и возможные причины смерти

Как выяснилось, в прошлом году Трахтенберг перенесла серьезную операцию по пересадке печени. Медицинское вмешательство было связано с некими осложнениями, детали которых не раскрывались. По словам источников, организм мог начать отторгать трансплантированный орган, что стало роковым фактором. Другие версии говорят о естественных причинах смерти.

Фанаты актрисы обратили внимание, что в последние месяцы она выглядела крайне болезненно. В социальных сетях она выкладывала снимки, где ее худоба и усталый вид вызывали тревогу среди подписчиков. Некоторые предполагали, что звезда боролась с тяжелыми недугами, а кто-то высказывал мнение о возможных зависимостях.

Карьера, принесшая известность

Мишель Трахтенберг появилась на свет в Нью-Йорке в середине 1980-х. Свой творческий путь она начала еще в детстве, сыграв одну из главных ролей в сериале Nickelodeon "Приключения Пита и Пита". Однако наибольшую популярность ей принесла работа в проекте "Баффи – истребительница вампиров", где она исполнила роль младшей сестры главной героини.

Настоящий успех пришел к актрисе после выхода молодежной комедии "Евротур" в 2004 году. Затем она закрепила свой статус звезды, сыграв в культовом сериале "Сплетница" харизматичную Джорджину Спаркс – персонажа, который запомнился зрителям своей хитростью и безупречным стилем. Помимо этого, Мишель появлялась в таких проектах, как "Доктор Хаус", "Закон и порядок" и "Клиент всегда мертв".

Прощание и реакция коллег

Новость о трагической кончине Трахтенберг потрясла Голливуд. Коллеги по съемочным площадкам выразили соболезнования в социальных сетях.

Блейк Лайвли, игравшая в "Сплетнице", назвала Мишель Трахтенберг "яркой и энергичной личностью", которая "делала все на 200%". Ким Кэттролл вспомнила их совместную работу в фильме "Принцесса Льда" и написала, что будет скучать по Мишель. Рози О’Доннелл призналась, что знала о проблемах актрисы и жалеет, что не смогла помочь. Дэвид Борианаз, ее партнер по "Баффи", написал: "Ужасная новость. Пусть она покоится с миром".