Певица МакSим готовится к съемкам фильма о себе

После непростого периода, связанного с проблемами со здоровьем и алкоголем, певица МакSим, настоящие имя которой Марина Абросимова, снова выходит на сцену, начинает работу над второй автобиографией и готовится к съемкам фильма о себе. Кинопроект обещает стать откровенной историей, в которой исполнительница поделится переживаниями и моментами, о которых раньше не говорила.

По словам артистки, идея фильма возникла после предложения, которое она приняла, увидев в этом возможность раскрыть важные эпизоды своей судьбы. Детали съемочного процесса пока остаются в секрете, но ясно одно – зрители смогут увидеть честную и эмоциональную историю, основанную на личных переживаниях звезды.

В 2016 году вышла первая автобиографическая книга МакSим "Это же я", став настоящим бестселлером среди поклонников ее творчества. В новом же произведении артистка планирует рассказать о том, что произошло с ней за последние годы, как она справлялась с трудностями и что помогло ей вновь обрести силу.

Напомним, весной 2024 года она анонсировала концертный тур, включающий выступления в различных городах России и за ее пределами. Певица признается, что теперь по-другому относится к гастрольной деятельности – она берет меньше концертов, но собирает крупные площадки, радуясь тому, что среди зрителей появляется новое поколение поклонников.

Ранее МакSим открыто признавалась, что на протяжении длительного времени борется с алкогольной зависимостью. Например, она снова сорвалась в 2023 году. Это стало следствием слишком раннего возвращения к активной работе после серьезных проблем со здоровьем. Осознав, что уход в алкоголь только усугубляет ситуацию, она решилась на лечение и реабилитацию. Сейчас певица уверена, что сделала правильный выбор, и вдохновлена новыми проектами.

Также Марина Абросимова продолжает писать новые песни и радовать публику живыми выступлениями. Ее хиты остаются символом романтики и сильных эмоций, а слушатели признаются, что песни МакSим сопровождают их в самых важных и трогательных моментах жизни.

Фильм о жизни певицы станет не просто очередной биографической лентой, а возможностью заглянуть в душу артистки, которая не раз преодолевала трудности и находила силы двигаться дальше. Поклонники с нетерпением ждут выхода картины, ведь за годы карьеры МакSим стала для многих символом искренности, стойкости и эмоциональной глубины.