Михаил Ефремов подал прошение об условно-досрочном освобождении

Российский актер Михаил Ефремов снова обратился в суд с просьбой о досрочном освобождении. Его ходатайство поступило в Алексеевский районный суд Белгородской области, и рассмотрение дела назначено на 24 марта. Заслуженный артист России, отбывающий срок за смертельное ДТП, надеется на положительное решение, приводя в качестве аргументов свое раскаяние, исправительное поведение и ухудшение здоровья.

Актер неоднократно подчеркивал, что осознал свои ошибки и старается искупить вину. Находясь в колонии, он активно участвует в культурных мероприятиях, работает в швейном цехе и посещает храм, где исповедуется и причащается. Он утверждает, что переосмыслил свое поведение и готов к жизни на свободе. Однако не все так однозначно: в прошлом году суд уже отклонял его прошение из-за нарушений дисциплины.

Наказание Ефремова стало следствием трагического ДТП, произошедшего в 2020 году. В тот вечер он, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. Водитель встречной машины скончался от полученных травм. Суд приговорил артиста к 7,5 годам колонии общего режима, а также лишил его водительских прав на три года.

Весной 2024 года Михаил уже пытался добиться УДО, но получил отказ. Основными причинами стали два дисциплинарных нарушения, включая опоздание на обязательное мероприятие. К тому же, недавно в его личных вещах был обнаружен мобильный телефон, что может серьезно осложнить ситуацию. Использование запрещенных предметов в исправительном учреждении является серьезным нарушением, что может снизить шансы на смягчение наказания.

Несмотря на это, защита артиста настроена решительно. Адвокат Юрий Падалко не отрицает, что его подзащитный подал официальное ходатайство. Он также подчеркнул, что если информация поступила из суда, значит, ее можно считать достоверной. Пока остается неясным, как на ходатайство повлияют прошлые проступки и найденный телефон.

Процесс рассмотрения дела обещает быть непростым. Суду предстоит взвесить все обстоятельства: положительные изменения в поведении Михаила Ефремова, его участие в жизни колонии, состояние здоровья, а также дисциплинарные нарушения. Решение по делу будет объявлено 24 марта, и от него зависит, сможет ли актер покинуть исправительное учреждение раньше назначенного срока.