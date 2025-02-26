Ида Галич сообщила пол второго ребенка после гендер-пати в Антарктиде

Блогер и телеведущая Ида Галич переживает один из самых волнующих этапов своей жизни. Совсем недавно она объявила о помолвке с предпринимателем Олегом Ледвичем, а теперь готовится стать мамой во второй раз. Однако пара решила не ограничиваться традиционными способами раскрытия пола будущего ребенка и организовала, возможно, самую необычную гендер-пати в истории – на просторах ледяной Антарктиды.

Экспедиция на шестой континент стала настоящим приключением для Иды. Путешествие началось с посещения Буэнос-Айреса, откуда влюбленные отправились на корабле к суровым южным широтам. Для блогера это был не просто туристический маршрут, а давняя мечта – увидеть Антарктиду своими глазами, полюбоваться величественными айсбергами, понаблюдать за китами и, конечно, познакомиться с очаровательными пингвинами.





Несмотря на беременность, Галич чувствовала себя прекрасно и даже продолжала заниматься спортом на борту корабля. Единственным исключением стал день, когда качка была слишком сильной и спортзал временно закрыли. Пролив Дрейка, известный своей суровой погодой и огромными волнами, не стал для нее препятствием. По словам блогера, она преодолела его спокойно и без каких-либо сложностей.

Но главное событие путешествия произошло в окружении бескрайних ледяных просторов. Вместо привычных для гендер-пати воздушных шаров, фейерверков и эффектных шоу Ида и Олег выбрали простой, но невероятно атмосферный способ – разрезали торт на палубе корабля, окруженные друзьями и коллегами. Поклонники долго гадали, кто же появится в семье Галич-Ледвича – мальчик или девочка. Сама телеведущая была уверена, что под сердцем у нее сын, однако интуиция подвела – они ждут дочку.

Эта новость вызвала восторг среди подписчиков, которые наперебой поздравляют будущую маму. Многие отметили, насколько естественным и душевным получилось это объявление, без лишнего пафоса, но с настоящими эмоциями.

Для Иды Галич это уже второй ребенок – у нее есть сын от первого брака с Аланом Басиевым. Но сейчас в жизни телеведущей и блогера наступил совершенно новый этап – счастливое ожидание дочери, планы на свадьбу и путешествия. Телеведущая делится в соцсетях своими впечатлениями, публикует завораживающие кадры антарктических пейзажей и обещает рассказать еще одну особенную историю, связанную с этим удивительным событием.