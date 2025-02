Умерла соул-певица Роберта Флэк

24 февраля 2025 года мир потерял одну из знаковых фигур в мире музыки – американскую соул– и R&B-певицу Роберту Флэк. Исполнительница, чьи хиты стали классикой, сделала свой последний вздох в окружении близких. Причина смерти официально не сообщается.

Будущая звезда появилась на свет за пару лет до Второй мировой войны в Северной Каролине и с раннего возраста проявляла музыкальный талант. Уже в девять лет она освоила фортепиано, а в 15 стала одной из юных студенток Университета Говарда в истории. Ее музыкальная карьера началась с работы в ночных клубах, где она постепенно привлекала внимание продюсеров. В конце 1960-х Флэк записала свой дебютный альбом First Take. На это ей потребовалось меньше чем полдня.

Настоящий успех пришел к ней в первой половине 1970-х, когда записанная ею композиция The First Time Ever I Saw Your Face стала саундтреком к картине "Сыграй мне перед смертью". Так артистка стала всемирно известной. Песня заняла первую строчку в чартах США и принесла певице премию Грэмми. В следующем году Роберта вновь завоевала эту награду, на этот раз за песню Killing Me Softly With His Song. Таким образом, она стала первой артисткой, выигравшей в номинации "Запись года" дважды подряд.

В последующие годы Флэк продолжала радовать поклонников новыми хитами, среди которых Where Is the Love, Feel Like Makin’ Love и The Closer I Get to You, исполненные в дуэте с Донни Хэтэуэем. Ее мягкий, проникновенный голос и утонченная подача сделали ее одной из самых узнаваемых исполнительниц своего времени.

Хотя к концу 1970-х популярность певицы начала снижаться, она продолжала записывать альбомы и выступать. В 2012 году Роберта Флэк выпустила пластинку Let It Be Roberta, состоящую из каверов на песни The Beatles. В 2018 году стало известно, что несколько лет назад артистка перенесла инсульт, после чего практически отошла от музыкальной деятельности.