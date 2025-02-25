Ефремова могут отправить в штрафной изолятор из-за найденного в камере смартфона

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии, оказался в центре нового скандала. Во время внеплановой проверки его личных вещей был найден мобильный телефон с выходом в интернет. Как сообщает SHOT, теперь артисту грозит отправка в штрафной изолятор (ШИЗО) на срок от трех до десяти суток. Кроме того, ситуация может негативно повлиять на его перспективу условно-досрочного освобождения (УДО), на которое он рассчитывал в ближайшее время.

После обнаружения запрещенного устройства руководство исправительного учреждения инициировало проверку. Ведутся беседы со всеми, кто недавно контактировал с осужденным актером, включая персонал колонии и возможных посетителей. Специалисты пытаются установить, как именно телефон попал в исправительное учреждение, учитывая строгие правила по контролю за подобными предметами.

Вопрос с УДО теперь под большим сомнением. Ранее Ефремов подал ходатайство на досрочное освобождение, ссылаясь на проблемы со здоровьем, искреннее раскаяние и примерное поведение. Однако новый инцидент с мобильным телефоном может повлиять на решение суда.

Интересно, что адвокат актера Юрий Падалко уже поспешил опровергнуть информацию о найденном устройстве, назвав ее фейком. По его словам, слухи о срыве УДО не соответствуют действительности, а судебные органы пока не приняли окончательного решения по делу актера.

Стоит напомнить, что Михаил Ефремов был осужден на 7,5 лет лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее в центре Москвы в 2020 году. В момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего погиб водитель другого автомобиля. На сегодняшний день актер провел за решеткой около половины своего срока.