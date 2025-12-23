Павел Дуров заявил, что оплатит ЭКО женщинам, желающим родить от него ребенка

 1224

Предприниматель говорил, что является биологическим отцом более 100 детей.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о готовности полностью оплачивать процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для женщин младше 38 лет, которые хотят зачать ребенка с использованием его донорского материала.

По словам миллиардера, его участие в донорских программах началось еще в 2010 году – сначала как личная помощь знакомому, столкнувшемуся с бесплодием. Позднее, по рекомендации специалистов, он продолжил сдачу спермы уже на системной основе из-за дефицита качественного донорского материала. За прошедшие годы, как утверждается, благодаря этим программам более сотни семей в разных странах смогли стать родителями. Помимо этого, у Дурова есть шестеро детей, рожденных в личных отношениях.

Павел Дуров. Фото: соцсети / @durov

Предприниматель подчеркнул, что рассматривает донорство как форму социальной ответственности и способ снизить предвзятое отношение к репродуктивным технологиям. Он также связывает глобальное падение мужской фертильности с экологическими факторами, включая загрязнение окружающей среды.

Согласно данным The Wall Street Journal, хотя Дуров больше не участвует в донорстве напрямую, его ранее сданные образцы по-прежнему хранятся в московской клинике репродуктивной медицины. Доступ к ним ограничен: программой могут воспользоваться только незамужние женщины не старше 37 лет, а эмбрионы проходят обязательный генетический скрининг.

Отдельно бизнесмен отмечал, что не разделяет своих биологических детей по способу их появления на свет. В перспективе все они смогут претендовать на долю его состояния при подтверждении родства. По оценке Forbes, капитал основателя Telegram Павла Дурова приближается к 17 миллиардам долларов.

Евгений Елисеев

Выпускающий редактор

 

