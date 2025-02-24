Адвокаты Пи Дидди пытаются исключить главные улики из материалов дела

Юристы американского рэпера и продюсера Шона Комбса, известного как Пи Дидди, требуют признать недействительными ордера на обыск его домов в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами. Защита заявляет, что федеральные агенты получили разрешение на рейды, исказив факты и скрыв ключевую информацию от суда. В связи с этим адвокаты добиваются исключения всех улик, собранных во время обысков, из материалов дела.

По словам адвокатов, обвинение исказило реальную картину, представив события в более жестком свете, чем они есть на самом деле. Они утверждают, что прокуратура намеренно скрыла факты, которые могли бы сыграть в пользу Комбса. В частности, речь идет о том, что хотя следствие рассматривает так называемые "freak-offs" (многодневные вечеринки с участием женщин и мужчин-коммерческих работников секс-индустрии) как эпизоды принуждения и торговли людьми, защита настаивает, что как минимум одна из предполагаемых жертв участвовала в этих мероприятиях добровольно.

Юристы также обвиняют федеральные службы в предвзятом подходе, утверждая, что расследование велось с намерением нанести ущерб репутации Пи Дидди. Они указывают на тот факт, что полученные улики стали достоянием общественности сразу после проведения обысков.

Во время рейдов в домах Комбса были изъяты различные электронные устройства, включая жесткие диски, системы видеонаблюдения и личные записи. В СМИ появилась информация о том, что следователи также обнаружили свыше тысячи флаконов с детским маслом, что стало одной из самых обсуждаемых деталей дела.

Прокуратура утверждает, что во время организованных Комбсом мероприятий использовались наркотические вещества с целью контроля над участниками. Помимо этого, федеральные службы обвиняют рэпера в перемещении предполагаемых жертв через границы штатов для участия в подобных вечеринках, что может подпадать под законы о торговле людьми.

Пи Дидди категорически отвергает обвинения в торговле людьми, принуждении или насилии. Его адвокаты заявляют, что обвинения построены на показаниях людей, у которых есть финансовая мотивация к даче ложных свидетельств. Они также подчеркивают, что суд не был осведомлен о возможных предвзятых намерениях свидетелей при вынесении ордеров на обыск.

В ближайшее время суд должен рассмотреть ходатайство защиты о признании собранных улик недействительными. Если ходатайство будет удовлетворено, прокуратуре придется строить дело без этих доказательств, что может значительно ослабить их позицию.

Параллельно с этим защита Пи Дидди предложила суду пакет обеспечения на сумму 50 миллионов долларов, включая особняк в Майами стоимостью 48 миллионов и дом его матери за два миллиона, в качестве гарантии его освобождения.