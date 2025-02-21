Самойлова отметила 5-летие сына неидеальным тортом за 200 тысяч рублей, рассказала кондитер

На днях единственному сыну Джигана и Оксаны Самойловой исполнилось пять лет. По этому случаю родители организовали для ребенка вечеринку в деревенском стиле, потому что мальчику понравилась эта атмосфера во время съемок в проекте "Большое переселение", в котором семья участвовала в прошлом году.

В день торжества рэпер и его супруга преподнесли сыну огромный торт, элементы которого тоже отражали сельскую жизнь. На кондитерском изделии можно было увидеть фигурки кур, коровы, козла, сельскохозяйственной техники, колодца и так далее. Правда, звездный кондитер Марина Синицкая не оценила такую работу, назвав ее неидеальной, хоть и соответствующей выбранной концепции.





По словам эксперта, единственным недостатком торта является чрезмерное декорирование. Мол, из-за этого трудно воспринимать композицию. Из-за большого числа элементов следовали бы сделать торт ниже и шире. Впрочем, в профессионализме тех, кто создал такое изделие, Синицкая не сомневается.

"Что касается стоимости, я предполагаю, что она составляет около 200 тысяч рублей", – приводит слова кондитера сайт "Страсти".

Ранее Оксана Самойлова рассказала о психологических проблемах 13-летней дочери. Ее слова приводил журнал "Клео.ру".