Умер музыкант Олег Прозетов, с которым сотрудничала певица МакSим

19 февраля на 58-м году жизни скончался известный музыкант и звукорежиссер Олег Прозетов, настоящая фамилия которого – Мифтахов. Причины его смерти официально не уточняются, однако, по информации источников, музыкант долгое время страдал от сердечных заболеваний. Недавно он проходил лечение в больнице, и его здоровье вызывало беспокойство у близких.

Олег Прозетов оставил яркий след в музыкальной индустрии, работая с множеством известных артистов. Его студия, расположенная на Таганке в Москве, стала местом записи третьего студийного альбома популярной певицы МакSим, уроженки Казани. Этот альбом стал важным этапом в карьере артистки, и Олег принимал активное участие в создании аранжировок и музыкальном оформлении песен. Его труд высоко ценили артисты в том числе татарской эстрады.

Прощание с Олегом Прозетовым состоится 22 февраля. В 10:30 состоится церемония прощания у морга ГКБ №12, после чего пройдет захоронение на кладбище в Юдино. Трагическая утрата стала большим ударом для многих коллег и поклонников, которые помнят его как талантливого и доброго человека.

МакSим, с которой Прозетов работал с самых первых шагов в ее музыкальной карьере, опубликовала трогательное сообщение, вспоминая о сотрудничестве с ним. Она рассказала, как легко и весело с ним было работать, а его смерть она восприняла как потерю не только коллеги, но и старшего друга.