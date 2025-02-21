Пригожин сообщил, что Валерия думает о завершении карьеры в ближайшие годы

Накануне в разговоре с журналистами продюсер Иосиф Пригожин завершил, что предстоящий музыкальный альбом 56-летней певицы Валерии станет последним. Работа под названием "Исцелю" включает в себя чуть больше дюжины композиций, которые публика услышат в уже апреле этого года.

Также Пригожин предупредил поклонников Валерии о ее последние концерте, который может состояться в ближайшие несколько лет. Уже позднее в другой беседе продюсер пояснил, что речь идет о возможном завершении карьеры артистки. "Это [произойдет] не сегодня, не завтра", – отметил супруг исполнительницы, добавив, что она начала размышлять об этом еще во время пандемии коронавируса.

Кроме того, Иосиф Пригожин подчеркнул, что за всю карьеру Валерия записала огромное количество песен и выпустила немало альбомов, поэтому ей уже сложно произвести большое впечатление, да и саму удивлять – тоже, но благодаря сотрудничеству с Максимом Фадеевым и Марией Захаровой получилась прекрасная работа, которой стоит поделиться. Мол, получился фантастический музыкальной альбом, но точно последний в карьере артистки.

В дискографии Валерии, которая на сцене уже 40 лет, на данный момент почти 20 альбомов.