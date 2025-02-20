Умер актер из "Улицы разбитый фонарей" Геннадий Косарев

19 февраля скончался актер Геннадий Косарев. Широкая публика могла его видеть в популярных телесериалах, таких как "Улицы разбитых фонарей" и "Невский. Проверка на прочность". Артист, не дожив до своего 65-летия, покинул этот мир после долгой борьбы с тяжелым недугом, который он вынес со стойкостью. Причина смерти не была официально раскрыта.

Геннадий Косарев родился в 1958 году и с юных лет связал свою жизнь с театром и кино. Он окончил ГИТИС и вскоре начал свою карьеру в театре имени Маяковского в Москве. В этом театре он проработал более 10 лет, сыграв значимые и запоминающиеся роли. Однако спустя некоторое время он переехал в Санкт-Петербург и с 1992 года стал частью Молодежного театра на Фонтанке, где прослужил чуть больше 30 лет. В Северной столице он стал не только одним из ведущих актеров театра, но и настоящим мастером сцены, отличавшимся разнообразием и глубиной своих ролей.

Косарев, как было отмечено ранее, известен не только в театральных кругах, но и в кино. Он снялся более чем в 40 фильмах и сериалах, большинство из которых были посвящены темам правоохранительных органов, где он зачастую играл офицеров или сотрудников полиции. К числу его наиболее известных проектов можно отнести такие сериалы, как "Улицы разбитых фонарей", "Все началось в Харбине", "Тайны следствия", а также "Дознаватель" и "Ментовские войны". В его активе также есть работы в таких кинофильмах, как "Агент национальной безопасности" и "Гончие".

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Геннадий Косарев продолжал служить искусству до последнего. Еще совсем недавно, неделей ранее, он блистал на сцене Молодежного театра, исполнив роль в постановке "Жозефина и Наполеон", которая стала для него последним. В театре его коллеги вспоминают его как человека с необыкновенной жизненной стойкостью и преданностью делу. Он умел создавать яркие, незабываемые образы, которые оставались в памяти зрителей.