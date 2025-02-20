Collection Premiere Moscow: самые стильные образы на выставке моды

Выставка моды Collection Première Moscow (CPM) открыла свои двери 18 февраля 2025 года в Москве в МВЦ "Крокус Экспо". В этом сезоне она вновь стала местом встречи ведущих дизайнеров, известных брендов и медийных личностей. Более 900 брендов из 28 стран представили свои коллекции на крупнейшем модном событии России и Центральной Азии.





Однако внимание привлекли не только новые коллекции, но и стильные образы звездных гостей. Среди них – актрисы, музыканты, телеведущие и инфлюенсеры, которые продемонстрировали свои лучшие наряды, и их визиты не остались незамеченными.

Ольга Сухарева





Актриса театра и кино появилась на мероприятии в стильном бархатном пиджаке с ярким поясом и юбке средней длинны. Ольга дополнила образ высокими черными сапогами. Внешний вид Сухаревой сочетал в себе все сразу: и легкую дерзость, и роскошь, и современный стиль.

Олеся Судзиловская





Олеся позировала фотографам в белоснежном мягком пальто с контрастными вставками, надев его поверх красной вязаной кофты и кожаных брюк. Так сложился цельный образ. "Мы всегда в тренде и узнаем о новинках самыми первыми", – призналась артистка, добавив, что выставка CPM – это не только модный тренд, но и возможность быть в курсе актуальных новинок в индустрии.

Анна Чурина





Актриса удивила ярким образом с легкими восточными мотивами: она сочетала рубашку с необычным принтом и элегантные брюки, дополнив свой лук стильными ботинками с леопардовым принтом. Анна явно предпочла сделать акцент в своем образе на детали.

Татьяна Яхина





Татьяна выбрала для выставки элегантное платье в стиле минимализм с длинным вырезом, добавив наряд деликатными аксессуарами и обувью телесного цвета. Это безупречный пример того, как классика встречается с изысканностью и легкой игривостью.

Анна Пескова





Для визита на выставку звезда сериалов предпочла строгий и сдержанный стиль, представ в оливковом пиджаке и светлых брюках. "На выставках я частый гость, ведь именно здесь начинается новый виток моды, появляются новые коллекции и тренды. Мы можем заранее узнать, какие цвета и стили будут актуальны в следующем году, и подготовиться к ним", – сказала Анна.

Никита Тарасов





Актер выбрал современный и несколько авангардный стиль с использованием спортивных элементов. Его темный однотонный наряд сочетал в себе практичность и смелые детали. Он рассказал, что ценит CPM за возможность познакомиться с новыми тенденциями и технологическими инновациями в мире моды.

Андрей Аболенкин





Fashion-аналитик подчеркнул свою уникальность выбором яркого красного пиджака с нестандартными элементами, длинной голубой рубашки с вертикальными полосами и клетчатых брюк. Его образ в стиле mix&match привлек внимание своей экспериментальностью.





Выставка моды Collection Première Moscow продолжает впечатлять не только участниками и их работами, но и своими гостями, которые каждый год показывают, как с помощью одежды можно рассказать о себе, своей личности и отношении к моде.