Фильм "Анора" с Юрой Борисовым может стать главным триумфатором "Оскара-2025"

Завершилось голосование премии "Оскар-2025", и предварительные данные указывают на возможного триумфатора. Фильм "Анора" Шона Бейкера продолжает удерживать лидерские позиции в главных номинациях и, вероятно, станет одной из самых награждаемых картин этого года. Однако, несмотря на участие российского актера Юры Борисова в этом проекте, его шансы на получение заветной статуэтки за лучшую роль второго плана выглядят неопределенными.

В этой номинации сильными претендентами остаются Киран Калкин и Джереми Стронг, их имена чаще всего встречаются в анонимных бюллетенях. Хотя Борисов и был номинирован, пока ни один источник не сообщает о значительном количестве голосов в пользу российского актера.

В категории "Лучший режиссер" развернулась борьба между Шоном Бейкером и Брэйди Корбетом. Корбет долгое время доминировал в предсезонных наградах, но победа Бейкера на вручении Гильдии режиссеров может оказаться решающей для исхода голосования Академии.

Претендентками на победу в номинации "Лучшая женская роль" стали Майки Мэдисон ("Анора") и Деми Мур ("Субстанция"), а среди актеров главную награду, по прогнозам, получит Эдриан Броуди за роль в "Бруталисте".

Фильмы "Конклав" и "Бруталист" продолжают оставаться конкурентами "Аноры" в категории "Лучший фильм". Историческая драма Брэйди Корбета получила высокую оценку за режиссуру и визуальный стиль, но ее длительность в 215 минут может стать фактором, ограничивающим аудиторию.

Финальные итоги голосования станут известны на официальной церемонии награждения "Оскар-2025" 2 марта, однако уже сейчас можно сказать, что "Анора" имеет все шансы стать главным победителем вечера, в то время как судьба отдельных номинаций остается интригующей.