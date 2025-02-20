Михаил Ефремов снова просит об условно-досрочном освобождении

Актер Михаил Ефремов снова обратился с просьбой об условно-досрочном освобождении, сообщает SHOT. Он якобы "в секретном формате" подал официальное ходатайство, которое должно быть рассмотрено в течение ближайших двух недель. В своем обращении осужденный артист подчеркнул несколько важных аргументов, которые, по его мнению, должны повлиять на решение комиссии.

Среди основных доводов актера – ухудшение состояния здоровья. Он сообщил, что страдает от проблем с сердцем, легкими и зрением, что, по его мнению, требует особого внимания. Также Ефремов отметил, что за время нахождения в исправительном учреждении он зарекомендовал себя как дисциплинированный заключенный. Он выполняет производственные задания, шьет форму для других заключенных и даже помогал с художественной самодеятельностью. Свою работу актер выполняет исправно, о чем свидетельствуют регулярные поощрения.

Кроме того, Михаил Ефремов рассказал, что за время пребывания в колонии он не только физически, но и духовно изменился. Он стал часто появляться в храме, нередко исповедуется и даже причащается. Актер утверждает, что глубоко осознал свои ошибки и теперь готов к новому этапу жизни. В своих словах артист подчеркивает, что полностью осознал всю тяжесть своих поступков и теперь настроен на позитивные перемены.

Ранее ходатайство об УДО было отложено на 2025 год после активного обсуждения темы в СМИ. Ефремов планировал обратиться с просьбой еще до наступления нового года, однако сильная огласка вынудила его временно отложить этот шаг. Теперь же, когда общественное мнение несколько устоялось, актер решил снова попытать удачу и получить возможность вернуться к нормальной жизни после отбывания уже большей части срока.

Михаил Ефремов был осужден на 7,5 лет лишения свободы из-за аварии, которая произошла в июне 2020 года. Актер находился за рулем в нетрезвом виде и стал причиной ужасного ДТП, в котором погиб человек. На данный момент заслуженный артист России отбывает наказание в Белгородской области.