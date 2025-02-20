Ким Кардашьян поссорилась с матерью в соцсети

Ким Кардашьян, звезда реалити-шоу и бизнесвумен, публично вступила в конфликт со своей матерью Крис Дженнер, когда та выложила рекламный пост в социальных сетях. На это обратили внимание пользователи Сети.

Все началось в тот момент, когда Ким объявила о новой коллаборации своего бренда SKIMS с Nike. Это был значимый шаг для ее бизнеса, который обещал положительно повлиять на имидж компании. Однако в тот же день Крис Дженнер разместила в соцсети фотографию, на которой она позирует в спортивной одежде другого бренда – Alo Yoga. На первый взгляд, пост матери был совершенно не связан с проектом дочери, однако время публикации совпало с важным объявлением Кардашьян.

Ким не смогла сдержать эмоций и оставила в комментариях гневное замечание, в котором косвенно обвинила мать в том, что она пытается затмить ее успех. Кардашьян выразила недовольство тем, что родительница выбрала этот день для рекламы своего аутфита, посчитав это неуместным.

Стоит отметить, что Крис Дженнер, как опытный менеджер, всегда поддерживала своих дочерей и активно продвигает их бизнес-проекты. Тем не менее, в этот раз она предпочла не отвечать на комментарий Ким. Впрочем, некоторые предполагают, что все это является частью продуманной пиар-кампании.

К слову, новый проект Ким Кардашьян – NikeSKIMS – будет включать не только корректирующее белье, но и спортивную одежду, обувь и аксессуары, что расширит круг ее поклонников. В свою очередь, Nike стремится конкурировать с другими брендами, такими как Hoka и New Balance, которые переживают рост на американском рынке.