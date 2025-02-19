Ксения Собчак рассказала, о чем ее 8-летний сын разговарил с Владимиром Путиным

Прошло 25 лет со дня кончины Анатолия Собчака. Смерть бывшего мэра Санкт-Петербурга наступила 19 февраля 2000 года. По этому поводу в Северной столице состоялась памятная церемония. Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику покойному политику. В мероприятии приняли участие вдова Людмила Нарусова, его дочь Ксения Собчак и восьмилетний внук Платон.

После церемонии глава государства обменялся несколькими словами с членами семьи покойного. Он поприветствовал Ксению Собчак, а затем обратился к ее сыну. Позже журналистка со слов сына рассказала, что беседа президента с Платоном касалась в основном учебных успехов мальчика. Подробностями разговора с Путиным наследник отказался делиться с матерью.

"Это между нами", – сказал Ксении сын.

Также Ксения в годовщину смерти отца поделилась своими эмоциями, отметив, что старается сохранить его образ в памяти, пересматривая старые фотографии и видеозаписи. Она подчеркнула, что хочет вести свою жизнь так, чтобы ее отец мог бы гордиться ею.

Отец Ксении Собчак оставил значительный след в истории Санкт-Петербурга. Он стал первым и единственным мэром города, при котором ему вернули его историческое название. В период руководства Анатолия Собчака были проведены значимые реформы, а после завершения работы в администрации он продолжил политическую деятельность.