Звезда "Аноры" Марк Эдельштейн снялся для американского глянца и рассказал о личной жизни

Российский актер, которого уже называют "русским Тимоти Шаламе", покоряет не только киноиндустрию, но и страницы глянцевых изданий. Недавно Марк Эдельштейн снялся в откровенной фотосессии для американского журнала и дал редкое интервью о личной жизни.

22-летний актер впервые привлек внимание зрителей и критиков в 2022 году благодаря роли в фильме "Страна Саша", а затем закрепил успех в сериале "Монастырь". Однако международное признание ему принесла работа в картине "Анора" американского режиссера Шона Бейкера. В этом фильме Марк сыграл Ивана – сына российского олигарха, который женится на девушке легкого поведения назло родителям. Роль принесла актеру номинацию на премию Гильдии киноактеров США и место в лонг-листе BAFTA.

После "Аноры" Эдельштейн получил предложение от Amazon Prime Video – он сыграет в новом сезоне сериала "Мистер и миссис Смит". В первой части эту роль исполнял Дональд Гловер, но теперь ее доверили российскому актеру.



По словам Марка, участие в промо-туре "Аноры" оказалось для него настоящим испытанием. "Это как американские горки – ты просто плывешь и не всегда понимаешь, где находишься", – поделился актер. Он также признался, что рад теплому приему фильма и гордится проделанной работой.

Однако не все вопросы он готов обсуждать. Так, актер отказался раскрывать, испытывает ли его герой Иван настоящие чувства к Аноре, объяснив это возможностью каждого зрителя интерпретировать историю по-своему.



По словам Эдельштейна, участие в фотосессии с голым торсом стало необычным опытом для него. Он признался, что уже снимался обнаженным в кино, но тогда это был его персонаж, а не он сам.



"Это был не я, а мой персонаж, а в этой фотосессии это был я. Это какой-то интимный уровень – для меня это в новинку ", – рассказал Марк.

Что касается отношений, актер признался, что его сердце сейчас свободно. Он считает себя романтиком, но не готов к серьезным отношениям из-за плотного графика. По словам Марка, он хочет быть опорой для своей второй половинки, но пока к этому не готов.

Идеальное свидание, по мнению Марка, должно быть наполнено приключениями и даже долей риска.

"Потому что в рискованной ситуации, когда это опасно, когда вы делаете что-то необычное, вы действительно можете почувствовать, ваш это человек или нет. ", – считает актер.

Одним из самых запоминающихся моментов в его жизни стало свидание, которое закончилось побегом от полиции на рассвете.

Ранее сообщалось, что Тимоти Шаламе на ковровой дорожке назвали Марком Эдельштейном.