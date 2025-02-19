Скончался Заслуженный артист РСФСР Михаил Березин

18 февраля стало известно о смерти заслуженного артиста РСФСР Михаила Павловича Березина. Актер ушел из жизни на 85-м году. О его кончине сообщили представители Тамбовского драматического театра, с которым он был связан на протяжении многих лет.

Березин работал в театре десятилетиями, исполнив десятки ролей. Коллеги отмечают его профессионализм и индивидуальный стиль работы на сцене. Среди его известных театральных работ – роли в спектаклях "Золотая карета", "Без вины виноватые", "Дом", "Ханума", "Женитьба", "Чайка".

Для коллег и зрителей он всегда был "любимым Палычем" – человеком с уникальным даром перевоплощения, сценическим темпераментом и неподражаемым стилем игры. Он не просто выходил на сцену – он жил в каждом образе, придавая своим героям глубину, психологизм и яркий драматизм, говорят поклонники творчества актера.

Помимо театральной деятельности, Березин снимался в кино. Одной из его последних известных работ стала роль святителя Луки в фильме "Священная история. Святитель Лука".

Коллеги актера выразили соболезнования его родным и близким. В последние годы Михаил Березин проживал в Томске, поэтому прощание с ним в Тамбове не состоится.

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