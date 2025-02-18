Умер заслуженный артист России Евгений Головин

На сайте "Кино-театр.ру" появилась информация о смерти Евгения Головина, который в 2002 году был признан заслуженным артистом России. Месяц назад эстрадный певец отметил 75-летие, а уже в 17 февраля его не стало. Новость о его кончине также появилась в социальной сети "ВКонтакте".

В музыкальный мир Евгений Владимирович погрузился в конце 1960-х, когда служил в армии. Спустя несколько лет Головин получил образование в Гнесинке, а через 10 лет он окончил ГИТИС. В 1970-х он был солистом Москонцерта и активно гастролировал, а также принимал участие в телепередачах и в радиоэфирах. В те годы он записал немало виниловых пластинок.

Головин – первый обладатель главного приза конкурса "Интерталант" из СССР. Благодаря своему успеху, объездив практически весь Советский союз, он стал выступать в дружественных странах. В 1980-х его имя знал практический каждый соотечественник.

Незадолго до развала СССР Евгений Головин успел сняться в фильме "Женатый холостяк" (в эпизоде про дискотеку), который стал популярным среди советских зрителей. Песни артиста также можно услышать в кинолентах "Завтрак на траве" (1979) и "Приморский бурьвар" (1988).