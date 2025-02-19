Анна Седокова заявила, что самоирония — секрет ее привлекательности

После непростого жизненного этапа Анна Седокова возвращается к активной творческой жизни. Певица, пережившая трагическую потерю бывшего мужа, снова появляется на сцене, ведет соцсети и продолжает участвовать в телепроектах.

Недавно Анна выступила в Казахстане, где дала свой первый концерт после долгого перерыва. Кроме того, сейчас на экраны выходит шоу "Три аккорда" на "Первом канале", в котором приняла участие Седокова. Проект был отснят еще прошлым летом, задолго до печальных событий в жизни артистки, поэтому на экране она жизнерадостна и харизматична.

В последнем выпуске передачи певица примерила на себя неожиданный образ – бездомной, исполнив хит группы "Дюна" "Привет с большого бодуна". Оказывается, идея принадлежала самой Анне. Она уверена, что умение относиться к себе с юмором – главный секрет женской привлекательности.



В личном блоге Седокова поделилась закулисными моментами съемок и добавила к посту интригующую подпись.



"Если вы переживали, как у меня дела, то видите – все нормально", – заявила 42-летняя экс-солистка "ВИА Гры".

Тем не менее, в Сети уже обсуждают, насколько уместно такое поведение певицы. Многие считают, что сейчас не время для провокационных образов и легкомысленных шуток, ведь в обществе продолжают обсуждать трагическую гибель Яниса Тиммы и обстоятельства его смерти.





Напомним, экс-супруг Седоковой скончался в декабре прошлого года через неделю после развода с певицей. Бездыханное тело баскетболиста обнаружили в подъезде пятиэтажки. Сейчас правоохранительные органы пытаются восстановить последние часы жизни Тиммы и разобраться, есть ли в этой смерти следы криминала.

Ранее Седокова рассказала, как справляется с хейтом.