Певицу Шакиру экстренно госпитализировали во время мирового тура

Артистка сообщила в социальных сетях, что внезапно почувствовала сильную боль в области живота и обратилась за медицинской помощью. Врачи приняли решение о ее госпитализации и порекомендовали воздержаться от выхода на сцену.

"К сожалению, прошлой ночью мне пришлось обратиться в больницу из-за серьезного недомогания. Сейчас я нахожусь под наблюдением врачей, и мое состояние не позволяет выступать", – рассказала певица в своем сообщении.

Шакира призналась, что ей очень жаль разочаровывать своих поклонников, так как она с огромным нетерпением ждала встречи с ними. Тем не менее, звезда надеется, что уже на следующий день ее самочувствие улучшится, и она сможет продолжить турне. Организаторы концерта заверили, что в ближайшее время объявят новую дату выступления.

Тур Las Mujeres Ya No Lloran стартовал 11 февраля в Рио-де-Жанейро. После Бразилии следующим пунктом программы была столица Перу, а затем певица должна отправиться в США.



Эти концерты проходят на фоне недавней победы Шакиры на премии "Грэмми-2025". Ее альбом был признан "Лучшим латинским поп-альбомом". Получая награду, певица не скрывала радости и поблагодарила своих поклонников за поддержку. В своей речи она также отметила, что награда для нее особенно ценна, так как рядом с ней всегда ее сыновья Милан и Саша.



Несмотря на временные трудности, связанные с самочувствием, Шакира не собирается прекращать гастрольный тур. В ближайшее время будет объявлена новая дата концерта в Перу, и певица надеется встретиться со своими поклонниками уже совсем скоро.

Ранее сообщалось, что Шакира начала встречаться с молодым актером и ее друзья переживают за нее.