У стилиста Лисовца обнаружили рак в запущенной стадии, его могут признать неизлечимо больным

Модный эксперт и телезвезда Влад Лисовец столкнулся с серьезным испытанием – у него диагностировали онкологию на поздней стадии. По информации инсайдеров, 52-летний стилист уже прошел курс химиотерапии, но лечение пока не дало желаемого эффекта.

О болезни Лисовец узнал осенью 2024 года, когда обратился к врачам с жалобами на самочувствие. После обследования медики поставили тревожный диагноз, который стал для него настоящим шоком. Первый этап противоопухолевой терапии привел к потере волос, и фанаты заметили, что стилист сильно изменился внешне. Теперь врачи подбирают для него дальнейший курс лечения.

К слову, это не первый раз, когда в сети появляются тревожные слухи о здоровье Лисовца. Пять лет назад он уже сталкивался с подобной ситуацией, когда СМИ пестрели заголовками о якобы страшных диагнозах. Тогда он сам опроверг панические новости, но признался, что у него действительно есть проблемы со здоровьем.

"Представьте, каково мне было читать, что у меня отказали почки, цирроз и куча других болезней. В какой-то момент я и сам начал в это верить! Но скажу честно – да, есть нюансы, но все не так критично", – делился тогда Влад Лисовец.



Лисовец не понаслышке знает, как беспощадна онкология. В 2015 году он пережил потерю близкой подруги – Жанны Фриске, которая скончалась от рака мозга. В годовщину ее смерти он опубликовал редкое фото с певицей, сделанное на Кипре, вспоминая теплые моменты дружбы.



Сейчас поклонники Влада надеются, что его история борьбы будет иметь счастливый финал. Сам стилист пока никак не комментирует ситуацию, но его друзья и коллеги призывают не терять надежды и верить в лучшее.

Ранее сообщалось, что олимпийскую чемпионку Мастеркову госпитализировали со злокачественной опухолью мозга.