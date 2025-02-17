Актриса Полина Агуреева: "Об "Оскаре" я никогда не мечтала"

В Сочи продолжается XVIII Зимний фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета. Одно из главных его событий – спектакль "Живые и мертвые. Солдатами не рождаются", поставленный Полиной Агуреевой по роману Константина Симонова. За кулисами с актрисой и режиссером встретился корреспондент Клео.ру.

– Полина, вы играете в театре, снимаетесь в кино, занимаетесь режиссурой. В каком качестве вам наиболее комфортно?

– Я за последнее время посмотрела много интервью Ларисы Шепитько (советская киноактриса, кинорежиссер и сценарист. – Прим. ред.) – она очень умный человек. И очень здорово ответила на этот вопрос: сказала, что есть дамская режиссура и просто режиссура. Причем дамской сентиментальной режиссурой, эдаким рукоделием, могут заниматься и мужчины. А если ты ищешь какие-то человеческие смыслы, то неважно, актер ты или режиссер. Вот именно их поиском я постоянно и занимаюсь.

– Какие, на ваш взгляд, смыслы жизни самые важные?

– Всегда, в любых условиях, оставаться человеком. Уметь делать выбор. Служить другому, выбирая не себя, а его, другого. Быть честным. Беречь людей. Именно это я хотела показать в спектакле "Живые и мертвые".

– Наверняка этому же учите и своих сыновей – 19-летнего Петра и 9-летнего Тимофея. Как у них успехи?

– У меня очень хорошие мальчики, я с ними дружу (улыбается). И очень надеюсь, что они – мои единомышленники. Старший учится во ВГИКе на сценарном факультете. Мне очень хочется, чтобы он постигал те самые глубокие смыслы, о которых я говорила, и менял бы мир вокруг себя. Но это сложно.





– А вы для сыновей – мама или звезда?

– Конечно, мама. Я вообще ни для кого не звезда – я человек. Прежде всего, для самой себя. Хотя часто думаю – кто они, настоящие и подлинные люди? Сейчас снимаюсь в фильмах про блокаду и, готовясь к ролям, посмотрела много старых советских картин про войну – "Проверка на дорогах", "Восхождение", "Балтийское небо". Они проняли меня до слез – я думала: "Неужели эти настоящие, подлинные люди остались там, а сейчас их нет?!" Они ведь не сомневаются в простых вещах. А ведь сегодня мы живем в такое время, когда можно так сказать, а можно – и эдак. Все относительно. И я бы не хотела, чтобы мои дети так жили. Хочу, чтобы они четко и точно знали, что такое хорошо, и что такое плохо.

– Не могу не спросить про еще один ваш талант – исполнение романсов, хотя сами сказали как-то, что просто "хорошо вздыхаете, когда поете".

– Действительно, певицей себя не считаю, но петь люблю (популярность завоевали романсы на стихи Марины Цветаевой "Мне тебя уже не надо" и Иосифа Бродского "Колечко", исполненные Агуреевой под гитару – Прим. ред.). Сейчас, например, хочу записать диск. Может, со временем получится и какой-то спектакль.

– Творческому человеку всегда важна оценка зрителей. У вас есть и театральная премия "Золотая маска", и главная награда в мире российского кино "Золотой орел". А об "Оскаре" мечтаете?

Я знаю, что на "Оскар" сейчас номинирован Юра Борисов (в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за работу в фильме "Анора" американского режиссера Шона Бейкера. – Прим. ред.) – у него какие-то хорошие глаза, он какой-то подлинный. Но вот зачем ему нужен этот "Оскар", я совершенно не понимаю. Для меня подобное совершенно неважно – я никогда не мечтала об "Оскаре", честное слово. Конечно, приятно, когда тебя награждают, отмечают, но, на мой взгляд, премии нужны для того, чтобы люди узнали о твоей работе, пришли и посмотрели.