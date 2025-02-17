Джулианна Мур рассказала, что ее детскую книгу запретила администрация Дональда Трампа

Джулианна Мур сообщила, что ее детская книга, изданная в 2007 году, оказалась в списке запрещенных произведений для чтения в школах, находящихся в ведении Министерства обороны США. Это решение связано с политикой администрации Дональда Трампа, направленной на борьбу с материалами, затрагивающими темы расы, гендера и сексуальности. В рамках данной инициативы учебные заведения, обслуживающие детей военнослужащих, лишаются возможности предоставлять доступ к ряду книг, которые власти считают неподходящими для формирования взглядов у подрастающего поколения.

Рассказ "Клубничка с веснушками" носит полуавтобиографический характер и повествует о семилетней девочке, которая не принимает свою внешность, в частности, наличие веснушек. По ходу сюжета героиня приходит к пониманию, что ее индивидуальные особенности не являются недостатком, а наоборот, делают ее уникальной и связывают с другими людьми через общечеловеческие переживания. Джулианна Мур создавала это произведение для поддержки детей, стремясь показать им, что несмотря на трудности, каждый человек обладает внутренней силой, способной объединить людей и помочь им справляться с жизненными испытаниями.

Актриса, воспитывавшаяся в образовательном учреждении для детей военнослужащих, не скрыла своего разочарования от сложившейся ситуации. Для нее данное ограничение особенно болезненно, поскольку ее жизненный опыт тесно переплетается с опытом детей из военных семей, и она всегда стремилась донести до них идею о том, что принятие собственных отличий является важным шагом на пути к самореализации. Джулианна Мур восприняла запрет ее книги как противоречие принципам свободы слова и самовыражения, которые считаются краеугольными камнями американской конституции.