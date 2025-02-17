Алсу хотела через суд запретить Яну Абрамову выезжать из России

Развод певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова превратился в затяжной судебный процесс по разделу совместно нажитого имущества. После расторжения брака, официально оформленного в 2024 году, бывшие супруги пытаются договориться о распределении многомиллиардного состояния, однако стороны не могут прийти к компромиссу.

На данный момент суд рассматривает несколько жалоб со стороны Алсу. В одном из ходатайств певица потребовала запретить бывшему мужу покидать Россию, однако апелляционный суд не нашел оснований для такого ограничения. Вторая жалоба касалась квадратных метров, приобретенных в 2023–2024 годах и оформленной на третьих лиц. Мосгорсуд удовлетворил это требование, включив указанные объекты в список совместно нажитого имущества. Среди спорных активов – загородный дом площадью более 350 квадратных метров, земельный участок на четыре гектара и несколько жилых помещений различного метража.

Изначально Ян Абрамов предлагал урегулировать имущественные вопросы мирным путем, предложив Алсу выплату в размере 2,5 миллиарда рублей и ежемесячное содержание. Однако певица отказалась от этого варианта. Теперь судебные разбирательства могут затянуться на несколько лет, поскольку в процесс включены не только недвижимость, но и бизнес-активы.

Алсу признается, что развод дался ей непросто, и для осознания происходящего ей потребовалась помощь специалиста. По словам певицы, психологическая поддержка помогла ей обрести уверенность и принять решение, которое в итоге стало для нее естественным.