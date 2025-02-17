Долг Блиновской перед налоговой после частичного погашения снова превысил 1 млрд рублей

Сумма долгов Елены Блиновской снова превысила один миллиард рублей, сообщил SHOT. К основному долгу, уменьшенному после частичного погашения, прибавились начисленные пени на сумму около 350 миллионов рублей и дополнительные штрафные санкции в размере 226 миллионов рублей. Таким образом, общая сумма, подлежащая выплате, приближается к 1,17 миллиарда рублей.

Эскалация долговой нагрузки произошла после того, как суд включил Федеральную налоговую службу в перечень кредиторов, что существенно усложнило возможность урегулирования ситуации за счет имеющихся активов. Ранее прокурор настаивал на строгих мерах в отношении "королевы марафонов", предлагая назначить ей лишение свободы на срок шести лет с отбыванием наказания в колонии общего режима и наложить штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Помимо этого, была озвучена возможность запрета на занятие коммерческой деятельностью в течение пяти лет.

Несмотря на то, что во время нахождения в следственном изоляторе Елена Блиновская смогла погасить часть задолженности, общая сумма долгов остается критически высокой. Аресту подлежит практически все ее имущество – недвижимость, находящаяся в Москве, Подмосковье и на территории Крыма, а также несколько автомобилей класса люкс. Однако его, как отмечают журналисты, не хватает для погашения огромного долга.