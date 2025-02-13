Умерла заслуженная артистка России Валентина Загуляева

12 февраля умерла Валентина Загуляева, народная артистка Удмуртии и заслуженная артистка России. Ее имя навсегда вписано в историю Удмуртского национального театра, где она блистала на протяжении многих лет. Загуляева была любима зрителями и глубоко уважаема коллегами.

Она родилась в 1937 году, окончила престижный театральный институт в Ленинграде и начала свою карьеру в Удмуртском театре в 1961 году. После нескольких лет работы она сделала перерыв, посвятив время вокальному искусству, но сильная тяга к сцене привела ее обратно в театр в 1984 году. Ее возвращение ознаменовалось яркими ролями и новой волной творческого подъема. На сцене она воплощала образы самых разных героинь, используя свой прекрасный голос.

Валентина Загуляева была не только талантливой актрисой, но и яркой личностью, привлекавшей внимание зрителей и прессы. Её многочисленные награды и звания – доказательство ее выдающегося вклада в национальное театральное искусство. В 2015 году она ушла со сцены по состоянию здоровья, оставив после себя богатое творческое наследие.

Прощание с Валентиной Александровной Загуляевой запланировано на 15 февраля. Оно пройдет с 10:00 до 11:00 в траурном зале морга Первой Республиканской клинической больницы в Ижевске (Воткинское шоссе, 85). Память о ней навсегда сохранится в сердцах зрителей и коллег.