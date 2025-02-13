"Смелость - уйти, когда тебе плохо": Седокова рассказала, как справляется с хейтом

В своем Telegram-канале Анна Седокова поделилась, что смелость стала ее главным оружием в борьбе с хейтом.

"Смелость – уйти, когда тебе плохо. Смелость – не вернуться. И те, кто не посмел, всегда будут против. И дело не в тебе. Дело в их страхах", – заявила певица.

Исполнительница подчеркнула, что старается не винить себя за происходящее. По словам Седоковой, многие люди, которые критикуют ее, просто боятся сделать шаг вперед и предпочитают создавать иллюзию счастья вместо того, чтобы что-то менять в своей жизни.

После кончины экс-возлюбленного Анна Седокова на время исчезла из публичного пространства и оказалась на больничной койке с нервным срывом. Накануне артистка вышла на связь и заявила, что она решила вернуться к выступлениям и написанию песен.



Напомним, что в конце 2024 года 32-летнего баскетболиста Яниса Тимму нашли мертвым в подъезде столичной пятиэтажки. Его уход из жизни случился всего через неделю после разрыва с Анной, что спровоцировало волну обвинений в ее адрес.



Хейтеры утверждали, что именно она разрушила его жизнь и спортивную карьеру и довела до трагедии. Однако Седокова не стала оправдываться, а выбрала путь саморазвития и внутренней силы.

Анна Седокова и Янис Тимма были вместе четыре года, их роман начинался с громкого скандала – ради звезды спортсмен ушел от своей супруги, оставив маленького сына в Латвии. У самой Анны трое детей от предыдущих мужей.

Ранее сообщалось, что следователи проведут дополнительную проверку материалов о смерти Яниса Тиммы.



