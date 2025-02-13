Ольга Бузова ответила Ладе Дэнс на слова об исполнении ее песни без разрешения

Недавно певица Лада Дэнс стала гостьей шоу "МУЗLOFT", где рассказала, что Ольга Бузова записала свою версию песни "Baby Tonight" без разрешения. Как отметила 58-летняя певица, данная композиция является ее визитной карточкой, поэтому поющая телеведущая могла бы обратиться к ней за правом исполнения. "Сейчас суды идут", – проронила звезда 90-х во время своего рассказа.

Ольга ответила Ладе Дэнс, назвав ее слова "наглым враньем", которое она терпеть не собирается. В качестве доказательств телезвезда опубликовала в своем блоге видео, снятое во время беседы певицы с Пятым каналом, где та прямо заявила, что Бузова перепевает "Baby Tonight", потому что имеется на это разрешение.

39-летняя звезда экрана отметила, что трепетно относится к своему творчеству, поэтому никогда не пошла бы на такой шаг, как кража песни. По словам Ольги, ее команда владеет всеми необходимыми документами для законного исполнения хита, который стал "флагманом" в творчестве Лады Дэнс. К слову, сама певица якобы не владеет правами на сингл, отметила телеведущая. Мол, у композиции есть два автора, с которыми и было заключено соглашение.

Ольга Бузова недоумевает, почему артистка позволила себе такое заявление. Телезвезда предполагает: либо Лада Дэнс решила напомнить о себе, либо у нее проблемы с памятью.