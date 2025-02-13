Mash сообщил об онкологии у Олега Меньшикова

Недавно общественность обратила внимание на то, как похудел 64-летний Олег Меньшиков. Народный артист России довольно быстро осунулся, из-за чего появились слухи о его болезни. Тревожную новость Mash сообщил в четверг, 13 февраля: у актера диагностировали онкологию. Издание также проинформировало, что в настоящий момент звезда российского театра и кино проходит специальную терапию.

Вскоре с заявлением выступила помощница Олега Меньшикова. По ее словам, сообщения СМИ о "заболевании" артиста не соответствуют действительности. В беседе с РИА Новости агент актера отметила, что постановки с его участием продолжают идти в театре Ермоловой, где он также является художественным руководителем.

Напомним, Олег Евгеньевич получил руководящую должность в театре Ермоловой в 2012 году. Вместе с тем артист продолжает сниматься в кино. В числе самых известных кинопроектов последних лет, в которых принял участие Меньшиков, – "Вторжение" (2019), "Ваша честь" (2021), "Спойлер" (2024).

О личной жизни и творческом пути народного артиста России Олега Евгеньевича Меньшикова ранее рассказывал журнал "Клео.ру".