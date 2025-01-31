Тейлор Свифт будет ведущей премии "Грэмми" в 2025 году

Тейлор Свифт выбрана ведущей 67-й церемонии вручения музыкальной премии, решение о чем появилось в сообщении Ассоциации звукозаписывающих компаний на их странице в соцсети. Мероприятие планируется провести в ближайшее воскресенье, и этот выбор уже привлек внимание как поклонников певицы, так и самой индустрии.

"Грэмми" принято считать одной из самых престижных профессиональных наград в музыкальном мире. Она вручается за высокие достижения в различных жанрах и категориях, а торжественная церемония, которая в 2025 году пройдет в Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе 2 февраля, сближает исполнителей, продюсеров и звукорежиссеров со всего мира.

Свифт особенно прославилась рекордным количеством побед именно в категории "Альбом года". В феврале 2024-го она стала обладательницей очередной заветной статуэтки. В сумме на счету Тейлор уже 12 "Грэмми" в разных категориях, что подтверждает ее статус одной из самых успешных исполнительниц современности.

Чуть больше месяца назад Тейлор Свифт исполнилось 35 лет. Тогда журнал "Клео.ру" рассказывал, как девочка с гитарой из Пенсильвании стала музыкальным феноменом.