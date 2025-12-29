Джиган заявил, что любит экстремальный отдых: "Поплавать с акулами, попасть в шторм на яхте"

Рэпер Джиган признался, что в отпуске предпочитает экстремальные виды активности спокойному пляжному отдыху. По словам артиста, именно яркие эмоции и адреналин делают путешествия по-настоящему запоминающимися.

"Я люблю необычный отдых – полежать, почилить тоже классно, но поплавать с акулами, попасть в шторм на яхте – это то, что достойно вспомнить холодными зимними вечерами", – отметил Джиган в эксклюзивном интервью для Клео.ру.

Музыкант рассказал, что давно занимается фридайвингом – погружениями на задержке дыхания, а также увлекается серфингом. Именно поэтому он выбирает направления с богатой природой и возможностями для активного отдыха. Среди самых впечатляющих поездок артист выделил Галапагосские острова, Коста-Рику, Маврикий и Гавайи. Особое место в этом списке заняла долгожданная встреча с китами, которую он называет одной из главных мечт в жизни.