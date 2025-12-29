Джиган заявил, что любит экстремальный отдых: "Поплавать с акулами, попасть в шторм на яхте"

Артист объездил множество стран. В интервью Клео.ру Джиган поделился своим топом направлений и рассказал, какой отдых предпочитает.
Рэпер Джиган признался, что в отпуске предпочитает экстремальные виды активности спокойному пляжному отдыху. По словам артиста, именно яркие эмоции и адреналин делают путешествия по-настоящему запоминающимися.
"Я люблю необычный отдых – полежать, почилить тоже классно, но поплавать с акулами, попасть в шторм на яхте – это то, что достойно вспомнить холодными зимними вечерами", – отметил Джиган в эксклюзивном интервью для Клео.ру.
Музыкант рассказал, что давно занимается фридайвингом – погружениями на задержке дыхания, а также увлекается серфингом. Именно поэтому он выбирает направления с богатой природой и возможностями для активного отдыха. Среди самых впечатляющих поездок артист выделил Галапагосские острова, Коста-Рику, Маврикий и Гавайи. Особое место в этом списке заняла долгожданная встреча с китами, которую он называет одной из главных мечт в жизни.
Видео: соцсети/@ iamgeegun
Джиган признался, что часто планирует маршруты спонтанно, ориентируясь на интерес к редким локациям и экстремальным впечатлениям. При этом путешествия нередко совмещаются с работой и гастролями, подчеркнул рэпер в беседе с Клео.ру.
Артист также отметил, что активно путешествует по России и считает важным показывать детям разные регионы страны. Среди любимых направлений он назвал Алтай, Камчатку, Карелию и Краснодарский край.