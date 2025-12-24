Актеру Расселу Брэнду предъявлены новые обвинения в изнасиловании

Лондонская полиция сообщила, что против 48-летнего Рассела Брэнда выдвинуты новые обвинения – к уже существующим пяти пунктам добавлены еще два: одно изнасилование и один эпизод сексуального домогательства.

Как сообщила Королевская прокурорская служба, новые эпизоды связаны с показаниями двух женщин, ранее не фигурировавших в материалах дела. Согласно данным следствия, события относятся к 2009 году и рассматриваются как отдельные преступления. Брэнд по-прежнему отрицает вину по всем пунктам.

Напомним, предыдущие обвинения включали два эпизода изнасилования, два случая харассмента и одно нападение. Эти инциденты, по версии прокуратуры, происходили в период с 1999 по 2005 год – в Лондоне и Борнмуте. Сами заявления появились после публикации масштабного журналистского расследования в 2023 году, когда несколько британских СМИ обнародовали свидетельства женщин о предполагаемых преступлениях комика. Именно эти материалы стали основанием для официального уголовного дела.

Согласно официальному сообщению полиции, Брэнд предстанет перед Вестминстерским магистратским судом 20 января 2026 года, где ему будут предъявлены новые обвинения. Основной судебный процесс по предыдущим эпизодам начнется 16 июня 2026 года. Представители следственной группы подчеркнули, что все потерпевшие получают поддержку от специалистов, обученных работе с жертвами сексуального насилия.



