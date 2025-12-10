Алина Загитова рассказала об унижении со стороны тренеров

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в интервью проекту "вМесте" рассказала о том, что годами сталкивалась с грубым отношением в детском спорте. По словам фигуристки, именно замечания тренеров о внешности оставили в ее жизни самый заметный след и повлияли на то, как она воспринимала себя в подростковом возрасте.

Спортсменка призналась, что еще с ранних лет слышала обидные комментарии о "пухлых щеках" и фигуре. Эти высказывания, по ее словам, звучали регулярно и формировали стойкие комплексы. Позже к этому добавилось давление соцсетей – сравнения с отретушированными фотографиями и навязанные стандарты красоты заставляли юную спортсменку задумываться о кардинальных изменениях во внешности. В какой-то момент она даже рассматривала косметологические процедуры, но, повзрослев, отказалась от этой идеи и решила не прибегать к фотошопу, чтобы не поддерживать иллюзию идеальности.

"Я всегда комплексовала из-за своих щек. Ну и плюс ко всему мне это навязывали мои тренеры. То есть это с детства прям идет: "Вот это у тебя щеки, посмотри, какая ты жирная". Это есть в детском юношеском спорте", – рассказала фигуристка.





Загитова пояснила, что единственное вмешательство, которое меняло ее черты лица, – установка брекетов. Именно после ортодонтического лечения исчезла детская припухлость, ставшая поводом для критики. Со временем спортсменка смогла переосмыслить отношение к себе: то, что когда-то считалось недостатком, сейчас она называет своей особенностью.

Помимо комментариев о внешности, ей приходилось сталкиваться с жесткими репликами о профессиональных перспективах. Звучали заявления о том, что талант у нее якобы "недостаточный", а путь к высоким результатам "слишком далек". Параллельно с этим в школе Алина переживала неприятные эпизоды буллинга со стороны сверстников и непонимание учителей, что усиливало ощущение одиночества.



