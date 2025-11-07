Тимоти Шаламе впервые высказался об отношениях с Кайли Дженнер

Тимоти Шаламе впервые затронул тему своих отношений с Кайли Дженнер. Пара, чьи имена с 2023 года регулярно появляются в новостях, до сих пор избегала каких-либо официальных заявлений. Актер отметил, что не рассказывал о своем романе просто потому, что ему нечего об этом сказать.

"Я не боюсь говорить об этом [отношениях с Кайли. – Прим.ред.]. Мне просто нечего сказать", – заявил звезда "Дюны".

До последнего времени Шаламе и Дженнер предпочитали не появляться вместе на публике. Их первый открытый выход состоялся осенью 2025 года – они посетили бейсбольную игру в Лос-Анджелесе.

Накануне этого события пару также видели в Нью-Йорке – они побывали на закрытой вечеринке после премьеры фильма. Несмотря на постоянное внимание прессы, представители актера и бизнесвумен комментариев не дают.

Отношения Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер начались в начале 2023 года. При этом сами актер и модель официально не объявляли о романе.