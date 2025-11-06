Мари Краймбрери рассказала о материнстве в интервью Даве

Певица Мари Краймбрери в эфире шоу "Утро. ТНТ" рассказала о том, как преобразилась ее жизнь с появлением малышки. Артистка дала откровенное интервью своему супругу, блогеру Давиду Манукяну (Дава), который является ведущим программы.

Во время беседы Мари призналась, что материнство кардинальным образом изменило ее привычный распорядок дня. Если раньше певица могла позволить себе просыпаться ближе к полудню, то теперь ее утро начинается значительно раньше и наполнено совершенно новыми эмоциями.

Также Краймбрери вспомнила о работе над песней, посвященной материнству. На последнем месяце беременности артистка не могла сдержать слез во время записи композиции.

"Я плакала в студии, когда записывала трек "Мам, я скоро стану мамой". Я писала слова и плакала одномоментно. Я была на девятом месяце беременности и абсолютно понимала, что чувствовала моя мама", – призналась Мари.

Кроме того, певица подчеркнула, что быстрое восстановление после родов – вопрос сугубо индивидуальный. Она призвала не равнять всех женщин по одному стандарту, учитывая возможные медицинские ограничения и особенности каждого организма.

Отдельной темой разговора стала поддержка со стороны супруга Давида Манукяна. Партнерские роды, которые пара выбрала осознанно, стали важным шагом в их отношениях. Дава, в свою очередь, признался, что интервью с женой стало для него одним из самых волнительных моментов в профессиональной карьере.