Блейк Лайвли потребовала от Джастина Бальдони 161 миллион долларов за клевету

Голливудская актриса Блейк Лайвли подала уточненный иск против режиссера Джастина Бальдони, с которым ранее работала над фильмом "Все закончится на нас". Теперь сумма, которую артистка намерена взыскать за ущерб репутации и финансовые потери, выросла до 161 миллиона долларов.

Как утверждают адвокаты Лайвли, изначально речь шла о 75 тысячах долларов, однако после анализа последствий кампании, которую актриса считает клеветнической, убытки оказались несопоставимо выше. Основную часть суммы составляют недополученные доходы в сфере кино и рекламы – более 56 миллионов долларов. Юристы также включили в расчет потери двух личных брендов актрисы: косметической линии Blake Brown, чья стоимость снизилась почти на 49 миллионов, и компании по производству напитков Betty Buzz / Betty Booze, которая, по оценкам экспертов, утратила около 22 миллионов долларов.

Отдельной статьей обозначены репутационные риски – ущерб, нанесенный имиджу Лайвли в результате негатива в Сети. По подсчетам специалистов, подобные публикации и обсуждения нанесли ей урон на сумму около 34 миллионов долларов. Всего в материалах дела фигурирует более 65 миллионов упоминаний в социальных медиа, связанных с конфликтом актрисы и режиссера.

Иск был подан 31 декабря 2024 года. В нем Лайвли обвиняет Бальдони не только в организации клеветнической кампании, но и в домогательствах на съемочной площадке. Сам режиссер отвергает обвинения. Судебное разбирательство назначено на март 2026 года.